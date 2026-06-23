Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak resmi heyetten çıkarılması üzerine Başbakan Andrej Babis'e karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Çekya siyaseti, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde tarihinin en büyük anayasal krizlerinden birine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Petr Pavel, kendisini zirveye katılacak resmi hükümet heyetinden çıkaran Başbakan Andrej Babis’e karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava açtığını duyurdu.

İki siyasi rakip arasındaki ipleri kopma noktasına getire yetki tartışmasının, mahkemenin çarşamba günü yapacağı genel kurul oturumunda acil kodluyla ele alınması bekleniyor.

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"ANAYASAL ROLÜMÜ SINIRLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski bir NATO askeri komite başkanı olan Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Başbakan Babiš’in kendisini Ankara’daki zirveden "dışlamaya" çalıştığını belirterek çok sert açıklamalarda bulundu. Başbakanı hedef tahtasına oturtan Pavel şunları aktardı:

"Başbakan, Anayasa'nın şahsıma tanıdığı rolü sınırlandırmaya çalışıyor. Eğer bu yetkileri savunmasaydım, anayasal görevlilerin yetkilerinin gelecekte daha da keyfi bir şekilde kısıtlanmasının önünü açmış olurdum"

Pavel, göreve geldiği 2023 yılından bu yana ittifakın tüm toplantılarına katıldığını ve eski cumhurbaşkanlarının da bu zirvelerde her zaman yer aldığını hatırlattı.

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Prag kulislerinde aylardır süren "Ankara’da ülkeyi kim temsil edecek?" tartışması, Başbakan Babis’in pazartesi günü cumhurbaşkanını heyetten men ettiğini açıklamasıyla zirveye ulaşmıştı. Babis, bu kararı "Bu zirve öncekilerden farklı olacak" diyerek savunsa da meselenin arkasında bütçe kavgası olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Babis’in, Ankara’daki zirvede Çekya’nın askeri harcamalarını GSYİH’nin yüzde 1,8’ine, yani NATO’nun yüzde 2’lik zorunlu hedefinin altına indirme kararını savunması bekleniyor. Eski bir general olan Cumhurbaşkanı Pavel’in bu bütçe kesintilerini "sorumsuzluk" olarak nitelendirip karşı çıkması nedeniyle, Babis’in zirvede muhalif bir ses istemediği ve Pavel’i bu yüzden tasfiye ettiği iddia edildi.

BABİS: "DEVLET GÖREVLİLERİNİN BİRBİRİNE DAVA AÇMASI UYGUN DEĞİL"

Dava kararının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Başbakan Andrej Babis ise geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanının mahkeme hamlesini "saygıyla karşıladığını" ancak bunun iyi bir fikir olmadığını savunan Babis, "Anayasal görevlilerin birbirlerine karşı dava açması devlet ciddiyetine uygun değildir" diyerek suçu Pavel’e atmaya çalıştı.

2023 yılındaki çalkantılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de karşı karşıya gelen iki azılı rakibin son savaşı, Çekya'nın NATO müttefikleri karşısındaki diplomatik itibarını da tartışmaya açtı. Gözler şimdi, Ankara’daki kritik zirve öncesi çarşamba günü toplanacak olan Anayasa Mahkemesi'nin vereceği tarihi karara çevrildi.

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