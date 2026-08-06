Bugatti, ultra zengin koleksiyonerlere özel Programme Solitaire kapsamında geliştirilen yeni tek seferlik modeli Destrier'i tanıttı. Pist odaklı Bolide altyapısını temel alan hiper otomobil, 1.578 beygir gücündeki W16 motorunu korurken tamamen yeniden tasarlanan gövdesi ve lüks iç mekanıyla dikkat çekiyor.

Bugatti, W16 motorlu modellerine veda ettiğini açıklamış olsa da, özel müşteriler için geliştirilen projelerde efsanevi motoru yaşatmaya devam ediyor. Fransız üreticinin yeni Destrier modeli de bunun en güncel örneği oldu.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

Markanın kişiye özel otomobiller geliştiren Programme Solitaire departmanı tarafından hazırlanan Destrier, yalnızca tek bir adet üretildi. Model, daha önce tanıtılan Brouillard ve F.K.P. Hommage'ın ardından programın üçüncü özel otomobili olarak öne çıkıyor.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

BOLİDE ALTYAPISI KULLANILDI

Destrier'in en dikkat çekici özelliği, teknik altyapısını yalnızca pist kullanımına yönelik geliştirilen Bugatti Bolide'den alması. Karbon fiber monokok şasi korunurken, Bolide'nin dev hava girişleri, büyük arka kanadı ve agresif aerodinamik parçaları yerini çok daha zarif ve akıcı bir gövde tasarımına bırakmış durumda. Araç yalnızca 1 metre yüksekliğiyle şimdiye kadar üretilen en alçak Bugatti modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

1.578 BEYGİRLİK W16 GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Kaputun altında Bugatti'nin efsanevi 8.0 litrelik dört turbolu W16 motoru bulunuyor. Toplam 1.578 beygir güç üreten motor, yedi ileri çift kavramalı şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte görev yapıyor. Böylece Destrier, performans açısından Bolide'den ödün vermeden daha rafine bir karakter sunuyor.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

ORTA ÇAĞ SAVAŞ ATINDAN İLHAM ALDI

"Destrier" ismi, Orta Çağ şövalyelerinin kullandığı en güçlü savaş atlarından geliyor. Bu tema otomobilin tasarımına da yansıtılmış. İnce LED aydınlatmalar, yeniden yorumlanan at nalı şeklindeki ön ızgara ve daha sade aerodinamik detaylar, modele klasik Bugatti çizgilerini korurken farklı bir karakter kazandırıyor.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

EL İŞÇİLİĞİ İÇ MEKAN

Kabinde tamamen kişiye özel malzemeler tercih edilmiş. Kahverengi deri döşemeler, üç boyutlu örme kumaş kaplamalar ve bakır ipliklerle işlenen dekoratif detaylar dikkat çekerken, direksiyon, havalandırma kanalları ve kapı kollarında Orta Çağ zırhlarından ilham alan dövülmüş metal görünümlü özel kaplamalar kullanılıyor.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

ADI AÇIKLANMAYAN BİR MÜŞTERİNİN GARAJINA GİDECEK

Destrier, Monterey Otomobil Haftası sırasında halka ilk kez sergilenecek ve 16 Ağustos’ta da Pebble Beach Concours d'Elegance'da zirveye ulaşacak. Adı açıklanmayan bir müşteri tarafından, açıklanmayan bir meblağ karşılığında sipariş edildi.

Bugatti Destrier tanıtıldı! Pist canavarı Bolide, yollara uygun tek seferlik hiper otomobile dönüştü

Ancak yalnızca 40 adet üretilen Bolide'nin yaklaşık 4,8 milyon dolar seviyesindeki fiyatı dikkate alındığında, tamamen kişiye özel üretilen Destrier'in bunun da üzerinde bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

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