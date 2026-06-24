Başkent Ankara'daki NATO Zirvesi'ne sayılı gün kaldı. 7-8 Temmuz'daki zirve için "Operasyon Turkuaz" başlatıldı. Kent genelinde denetimler sıklaştırıldı; misafirlerin kalacağı oteller, güzergah üzerindeki değnekçi ve dilenciler mercek altına alındı. Öte yandan aranması bulunan 209 kişi de gözaltında.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğünce en üst seviyede gerçekleştiriliyor.

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OPERASYONUN ADI: TURKUAZ

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirve için oluşturulan "Operasyon Turkuaz" planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

Şehir giriş-çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada, il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Ankara'da NATO teyakkuzu! "Operasyon Turkuaz" başladı, göz açtırılmıyor

KUŞ UÇURTULMUYOR

NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narkoasayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı.

Ankara'da NATO teyakkuzu! "Operasyon Turkuaz" başladı, göz açtırılmıyor

DİLENCİLER VE DEĞNEKÇİLER DE MERCEK ALTINDA

Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor.

Ankara'da NATO teyakkuzu! "Operasyon Turkuaz" başladı, göz açtırılmıyor

209 KİŞİ GÖZALTINDA

Plan kapsamında il genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da yapılıyor. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim ediliyor.

Zirve kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.

Bu kapsamda 9 ilçede 215 nokta, 151 park ile 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı.

Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifresine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 209 şüphelinin de gözaltında oldukları ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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