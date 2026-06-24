Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde 21 kişiyi taşıyan bir sıcak hava balonu, kalkıştan kısa süre sonra alevlere teslim oldu. Korkunç olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi balonun alçaldığı sırada atlayarak kurtuldu. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde turistik amaçla kullanılan bir sıcak hava balonunda çıkan yangın faciaya yol açtı. İçerisinde 21 kişinin bulunduğu balon, havadayken alevlere teslim olurken olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

YANGIN SEPETTE BAŞLADI

İlk belirlemelere göre yangın, balonun sepet bölümünde başladı. Durumu fark eden pilot, balonu acil iniş yapmak amacıyla alçaltmaya çalıştı. Balon yere yaklaşırken bazı yolcular sepetten atlayarak kurtulmayı başardı.

Brezilya'da sıcak hava balonu faciası! Gökyüzünde alevlere teslim oldu, ölü ve yaralılar var

BALONUN AĞIRLIK DENGESİ DEĞİŞTİ, SONRASI FACİA

Ancak yolcuların bir kısmının ayrılmasıyla balonun ağırlık dengesi değişti ve hava aracı yeniden yükselmeye başladı. İçeride kalan yolcularla birlikte yükselen balon, yangının etkisiyle kısa süre sonra havada parçalanarak yere düştü.

Brezilya'da sıcak hava balonu faciası! Gökyüzünde alevlere teslim oldu, ölü ve yaralılar var

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, 8 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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