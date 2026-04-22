Afyonkarahisar'da bulunan Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu'ndaki küçük öğrencilerin, güvenliklerini sağlamak amacıyla okul bahçesinde nöbet tutan polis ekipleriyle evlerinden getirdikleri beslenmeleri ve harçlıklarıyla aldıkları yiyecekleri paylaştığı yürekleri ısıtan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görenleri duygulandıran bu anlamlı olayın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajda, küçük ellerin sunduğu ikramların ve masum teşekkür ifadelerinin her türlü yorgunluğa bedel olduğu belirtilerek öğrencilere, onları güzel ahlakla yetiştiren ailelerine ve eğitimcilerine şükranlar sunuldu.

