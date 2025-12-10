Kaydet

Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine ani fren yaptı. Bu manevra sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, yoğun trafiğin ortasında yere düştü. Çevredeki sürücülerin hemen yardıma koştuğu motosikletli, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı. Kazanın yaşandığı o anlar kameraya anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve trafikte takip mesafesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

