Giresun'un Batlama yolu üzerinde, Mehmet T. idaresindeki aracın yol kenarında bekleyen Ertan C.'ye çarpması ve sürücünün kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kazadan kısa süre önce Ertan C. ile konuştuğu, bölgeden ayrıldıktan sonra aynı araçla geri dönerek beklemeye devam eden kişiye çarpıp olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hayati tehlikesi bulunan Ertan C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan sürücü Mehmet T. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

