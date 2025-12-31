Kaydet

Ordu’nun Korgan ilçesinde 30 Aralık günü meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari bir aracın metrelerce yükseklikten fındık bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepe Mahallesi Korgan-Fatsa yolu üzerinde seyreden 52 ACP 165 plakalı araç, virajı alamayarak yoldan çıktı ve yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Görüntülerde aracın yoldan çıktıktan sonra havada süzülerek hızla zemine çakıldığı görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla düştüğü bahçeden çıkarılan sürücü İ.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Böylesine yüksek bir noktadan düşmesine rağmen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede detaylı inceleme başlattı.

