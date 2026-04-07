Siirt’te belediyeye ait toplu taşıma aracında seyahat eden bir kadın yolcunun fenalaşması üzerine, otobüs şoförü Abdulhakim Ekinci güzergahını değiştirerek hastaneye yöneldi. Siirt Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 56 AAL 943 plakalı otobüste meydana gelen olayda, şoför Ekinci durumu fark eder etmez zaman kaybetmeden aracı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Hastaneye ulaştırılan yolcu, burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından Siirt Belediyesinden yapılan resmi açıklamada, vatandaşların can güvenliği ve sağlığının her zaman öncelik olduğu vurgulandı. Belediye yönetimi, görev başında sergilediği dikkat ve duyarlılıkla yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför Abdulhakim Ekinci’ye sergilediği tutumdan dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

