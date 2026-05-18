Hatay'ın İskenderun ilçesinde yerleşim yeri içerisindeki akan trafikte motosikletiyle 177 kilometre hıza ulaşarak bu tehlikeli anları sosyal medyada paylaşan sürücü cezasız kalmadı. Polis ekiplerinin sanal devriyesine takılan sorumsuz sürücüye, kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe saydığı bu paylaşım uğruna 55 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 90 gün süreyle el konuldu.

