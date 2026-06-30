Kaydet

Burdur - Fethiye kara yolunda gece saatlerinde yapılan trafik uygulamasını görüp polislere nezaketen selam vermek amacıyla karşı yönden gelerek aracını durduran Cengiz Y., hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kendi kendini ele verdi. Alkol testi yapmak isteyen ekiplere "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun" diyerek uzun süre direnen ve zor anlar yaşatan sürücünün, yasal sınırın yaklaşık 6 katı olan 3.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlenen şahsa 50 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası