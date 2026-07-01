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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan 45 yaşındaki A.A., sokakta pusu kurarak kendisini bekleyen kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe açılan 5 el ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam, silah seslerini duyarak yardıma koşan mahalle sakinlerinin yaptığı tampon müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken; kurşun yağdıran saldırganın kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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