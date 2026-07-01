Kastamonu'da kendilerinden haber alınamayan iki arkadaş, yaklaşık 75 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan araçta hayatını kaybetti. Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un cenazeleri, ekiplerin 2 saatlik zorlu çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi İmamoğlu köyü ile Boztepe Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi.

Birlikte çalışıyorlardı, birlikte can verdiler! İki arkadaşın kahreden sonu…

TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE ARAMAYA ÇIKTILAR

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'ndeki dedesinin evini ziyaret eden Cihan Taş ile arkadaşı İsmail Ersoy'dan, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kendilerini telefonla arayan yakınları Cihan Taş ile İsmail Ersoy'a ulaşamayınca bölgede kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

Birlikte çalışıyorlardı, birlikte can verdiler! İki arkadaşın kahreden sonu…

İKİ ARKADAŞ DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Vatandaşlar tarafından bölgede yapılan arama neticesinde Cihan Taş idaresindeki 37 ACD 895 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın, yaklaşık 75 metre yüksekten dere yatağına yuvarlandığı tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ersoy ve Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Birlikte çalışıyorlardı, birlikte can verdiler! İki arkadaşın kahreden sonu…

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Taş ve Ersoy'un cenazeleri, AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması neticesinde araçtan çıkartıldı. Uçuruma salınan halat yardımıyla yola çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Taş ve Ersoy'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Birlikte çalışıyorlardı, birlikte can verdiler! İki arkadaşın kahreden sonu…

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İsmail Ersoy'un düğünlerde köçeklik, arkadaşı Cihan Taş'ın ise davulculuk yaptıkları ve birlikte çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Birlikte çalışıyorlardı, birlikte can verdiler! İki arkadaşın kahreden sonu…

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