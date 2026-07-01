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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapay zeka destekli analizler sonucunda kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen bir mahallede denetim yapan ve 30 abone hakkında işlem başlatan Dicle Elektrik ekipleri, dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı. Mahalleden ayrılmak isterken bir grup tarafından yolları kesilen ve araçları taşlanan ekipler olaydan yara almadan kurtulurken, hizmet araçlarında maddi hasar meydana geldi ve jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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