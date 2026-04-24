Türkiye'den İngiltere'ye taşımacılık yapan kargo minibüsünün Türk şoförü, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıktan sonra Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda risk analizi sonucu detaylı incelemeye alındı. Gümrük beyanında sadece ticari malları bildiren şoförün üzerinde yapılan kişisel aramada, yeleğinin ceplerine saklanmış ve Bulgaristan'da kullanım izni bulunmayan 119 şişe botoks sıvısı ele geçirildi. İfadesinde ürünleri satmak için taşıdığını ancak beyan etmesi gerektiğini bilmediğini savunan şahıs hakkında Gümrük Kanunu kapsamında işlem başlatılırken, kaçak tıbbi ürünlere el konuldu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

