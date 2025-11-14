Kaydet

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, öğle saatlerinden itibaren Ceylanpınar’da gökyüzünü tamamen kaplayarak görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. İlçe kısa sürede kızıl bir renge bürünürken toz, ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkezde de etkili oldu. Maskeyle dolaşan vatandaşlar solunum güçlüğünden şikâyet ederken, yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlara “mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu. Esnaf ise bu tür yoğun toz hadiselerinin yılda birkaç kez yaşandığını, toz sebebiyle vatandaşların evlerine kapandığını ve gün boyu işlerin durma noktasına geldiğini söyledi.

ERKUT ÇALİKOGLU

