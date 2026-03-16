Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi üzerinde bulunan Kamyon Garajı’nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Park halindeki bir tırın kabin bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. O esnada kabinde uyumakta olan tır şoförü Eyüp Oba, alevleri ve dumanı fark ederek can havliyle araçtan dışarı atladı ve yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tır tamamen kullanılamaz hale gelerek hurda yığınına döndü. Dumandan etkilenen şoför Oba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yangının aracın sigorta kutusundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

