Erzurum'da Yıldızkent Şehit Polis Abdulkadir Güngör Bulvarı üzerinde ters yöne girerek trafiği birbirine katan bir sürücü, kural tanımazlığı ve pişkinliğiyle adeta saç baş yoldurdu. Diğer araçların can güvenliğini hiçe sayarak ilerleyen trafik magandası, o tehlikeli anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşı fark edince hatasından dönmek yerine "Çek abi çek" diyerek karşılık verdi. Rahat ve umursamaz tavırlarıyla pes dedirten sürücünün sosyal medyada da büyük tepki toplayan o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

