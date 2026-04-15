Tokat'ın Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bulunan bir apartmana girerek daire önündeki ayakkabıları bir süre inceleyen şüpheli, ev sahibinin durumu güvenlik kamerasından fark edip dışarı çıkmasına rağmen çaldığı ayakkabıları giyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anının apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayın ardından yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sonucunda kimliğini tespit ettikleri N.C.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

