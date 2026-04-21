Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde 18 Nisan'da yaşanan bir kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçmak isterken kendisine müdahale etmeye çalışan şahıslara ezilme tehlikesi yaşatan sürücülerin ortaya çıkan görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri M.Z. ve E.K. olarak tespit edilen sürücülere, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddelerinden toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçları 60 gün süreyle trafikten men edilerek sürücü belgelerine de yine 60 günlüğüne el konulan iki şahıs, haklarında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

