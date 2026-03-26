İstanbul Ümraniye D-100 Karayolu Kavacık istikametinde dün yaşanan olayda, trafikte tehlikeli hareketler yaparak makas atan bir sürücü, yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı başka bir sürücüye saldırarak dehşet saçtı. Edinilen bilgiye göre 34 UNV 39 plakalı araç, sağ şeritte makas atmaya çalıştığı sırada önündeki kamyon engeline takılınca öfkesini yanındaki 34 ELC 191 plakalı Nissan marka otomobilden çıkardı. Diğer araca önce su şişesi fırlatan, ardından emniyet şeridine sıkıştırarak önünü kesen maganda, otomobilinden inerek sürücüye tokat attı. Yol ortasında gerçekleşen bu çirkin saldırı nedeniyle trafik kısa sürede kilitlenirken, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler korna çalarak duruma sert tepki gösterdi. Bir motosikletlinin araya girmesi ve kornaların yükselmesi üzerine saldırgan güçlükle olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o skandal anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin görüntülerden plakası ve kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

