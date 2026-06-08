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Yalova'nın Süleymanbey Mahallesi'nde, husumetli olduğu kasap dükkanı çalışanlarıyla tartışan ve kavgayı ayırmak isteyen iki kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahsın evine satır ve bıçaklarla saldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın birinci kattaki dairesine adeta satır yağdırılan dehşet verici olayda, polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları güçlükle etkisiz hale getirirken; hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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