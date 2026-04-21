Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir yolcu minibüsünün şoförü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca aracın hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada altı kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

