Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 'yutma yöntemi' ile midelerinde uyuşturucu madde sevk ettikleri tespit edilen S.B. ve O.R. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 101 kapsül halinde toplam 722 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, yutma yönteminde kullanılan çeşitli materyaller ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 210 TL, 1320 avro ve 10 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zehir taciri, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

