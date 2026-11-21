Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Malezya'nın 10 bin Rohingyalı mülteciyi Türkiye'ye yerleştirileceği yönündeki iddiayı yalanladı.

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Malezya'nın, ülkede yaşayan 10 bin Arakanlı (Rohingya) mültecinin mesleki eğitim programı kapsamında Türkiye'ye gönderilmesini öngören bir plan hazırladığını iddiası dolaşıma sokuldu.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi, 20 Kasım'da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin 10 bin Arakanlı mültecinin Türkiye'ye yerleştirilmesine yönelik öneriyi kabul ettiğini ileri sürdü. Hamidi'nin açıklamasının yer aldığı paylaşım daha sonra silindi.

Söz konusu iddia, birçok uluslararası basın kuruluşunda yer aldı.

'10 bin Rohingyalı Türkiye'ye yollanacak' iddiasına yalanlama

"İDDİALAR ASILSIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiayı yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada "Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, '10.000 Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceğine' yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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