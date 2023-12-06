10 gündür aranan genç kızın cesedi Suriye'de bulundu

6 Aralık 2023 19:22 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 19:31

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cizre ilçesin'de kardeşi ile beraber Dicle Nehri'ne atlayan Zelin Çalış, akıntıya kapılıp suda kaybolmuş, kız kardeşi ise son anda balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

ONLARCA EKİP, GÜNLERDİR ZELİN'İ ARIYORDU

Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Van AFAD ekibi ve kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip su altında, su yüzeyinde ve havadan drone desteği ile günlerdir aralıksız genç kızı bulmak çalışmalar yürütüyordu.

Çalışmaların 10. gününde acı haber Suriye'den geldi.

CESEDİ SURİYE'DE BULUNDU

Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

KÖYLÜLER AFAD'A HABER VERDİ

Köylülerin haber vermesi ile birlikte AFAD ekipleri kızın cenazesini almak için Hane köyüne doğru yola çıkarken, 10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.