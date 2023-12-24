24 Aralık 2023 08:56 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:04

Terörle mücadele yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin silah, mühimmat ve patlayıcılarına yönelik gerçekleştirilen ‘Kahramanlar-35’ operasyonlarına dair bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 139 tim ve 1.812 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Yerlikaya, paylaşımının devamında çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

58 MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ

Paylaşımında operasyonların Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "15 kg patlayıcı madde, 20 kg amonyum nitrat, 58 adet fünye, ‘Patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere’ 10 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfeği, 1 adet 105 mm obüs mühimmatı, 1 adet 120 mm top mühimmatı, 15 adet rpg-7 roketatar mühimmatı, 13 adet anti-tank mühimmatı, 19 adet EYP ’El Yapımı Patlayıcı’, 10 adet el bombası, 168 adet pil, 1568 adet çeşitli cinste ve ebatta mühimmat, ele geçirildi" dedi.