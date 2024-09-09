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10 yaşındaki Yusuf Çakır’ın kahreden ölümü: Okula başlayacağı gün cenazesi yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Yusuf Çakır, servis aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Çakır okula başlayacağı gün toprağa verilecek.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. 

SERVİS ARACININ ALTINDA KALDI

Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çakır'ı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 yaşındaki Yusuf Çakır’ın kahreden ölümü: Okula başlayacağı gün cenazesi yapılacak - 1. Resim

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine giden şüpheli şahıslar A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

10 yaşındaki Yusuf Çakır’ın kahreden ölümü: Okula başlayacağı gün cenazesi yapılacak - 2. Resim

OKULA BAŞLADIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Yusuf Çakır'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

10 yaşındaki Yusuf Çakır’ın kahreden ölümü: Okula başlayacağı gün cenazesi yapılacak - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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