Bursa’da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerinin 100 liraya düşürüldüğü indirim kampanyası, vatandaşların akınına uğradı. İndirimli ürünlerden kapmak isteyenler arasında büyük bir izdiham yaşanırken, yaşanan arbede anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Bursa'da bir alışveriş merkezinde başlatılan özel kampanya kapsamında kamp sandalyelerinin 100 liraya satışa sunulması, kısa sürede sosyal medyada ve alışveriş merkezinde büyük bir hareketliliğe yol açtı.

Fiyatı duyan çok sayıda vatandaş, erken saatlerden itibaren kampanyanın yapıldığı alana akın etti. Kamp sandalyelerine sahip olmak isteyen kalabalık arasında kısa sürede yoğunluk oluştu.

100 liralık kamp sandalyesi izdihamı: Müşteriler birbirini ezdi

MAĞAZADA ARBEDE YAŞANDI

Ürünlerin sınırlı sayıda olması ve talebin çok yüksek kalması nedeniyle vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı.

İndirimli ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışan kalabalıkta zaman zaman tansiyon yükseldi ve arbede çıktı.

Alışveriş merkezindeki bu hareketli ve nefes kesen anlar, o sırada orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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