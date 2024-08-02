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106 dosyadan 198 yıl hapis cezası bulunan kişi Denizli'de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
106 dosyadan 198 yıl hapis cezası bulunan kişi Denizli&#039;de yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

106 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş toplam 198 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 8 yıldır aranıyordu. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kent genelindeki uygulamasında yakalandı.

Nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 8 yıldır aranan kişi Denizli'de ortaya çıktı. Toplam106 dosyası bulunan şahsın, kesinleşmiş 198 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denizli'de, hakkında kesinleşmiş 198 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

106 FARKLI DOSYADAN KESİNLEŞMİŞ TOPLAM 198 YIL

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 8 yıldır aranan, 106 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş toplam 198 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası ve 2 milyon 318 bin 40 lira adli para cezası bulunan ve 21 ayrı suç kaydı olan hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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