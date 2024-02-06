11 il dışında afet kapsamına alınan tek ilçe: Gürün

6 Şubat felaketinde 11 il afet bölgesi ilan edildi. Bu illerin dışında afet bölgesi ilan edilen tek yer ise Sivas'ın Gürün ilçesi oldu. İlçede Kahramanmaraş merkezli depremlerde 236 bina ağır hasar aldı, 40 yakın esnaf konteynerlerde işlerini sürdürdü.

Kahramanmaraş 6 Şubat'ta iki yıkıcı deprem yaşadı. Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen depremlerde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 ilde ağır yıkım yaşandı. Deprem 11 ili doğrudan etkilese de çevre iller de sarsıntıdan nasibi aldı.

Özellikle Kahramanmaraş’a komşu olan Sivas’ın Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar aldı. Evlerinden ve dükkanlarında çıkmak zorunda kalan vatandaşlar konteynerlere yerleştirildi. Bir süre sonra alınan kararla birlikte Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi.

40 ESNAF KONTEYNERDE

Depremin üzerinden 1 yıl geçse de dükkanlarını kaybeden vatandaşlar konteynerlerde esnaflıklarını devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 40’a yakın esnafın konteynerde esnaflıklarını sürdürdüğünü söyledi.

236 BİNA AĞIR HASARLI

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 20 esnafla birlikte ortak olarak kullandıkları iş hanının ağır hasar aldığını hatırlatarak, “ Deprem döneminde Gürün’de köylerimizde ve mahallerimizde toplam 236 binamız ağır hasar aldı. Bu 236 ağır hasarlı binalarımızın birkaç tanesi hariç yıkımları gerçekleştirildi. Mahallelerdeki yıkımlarda belediye olarak hemşerilerimizin yanında yer alarak üstümüze düşeni yaptık. Diğer kalanları kaymakamlık ihale ile köylerde ve mahallelerde yıkımları gerçekleştirdi. Bizde belediye olarak depremden en çok etkilenen kutum olduk.

Zira belediye hizmet binamızın içerisinde bulunan 20 esnafımızla ortak olarak kullandığımız iş hanımız ağır hasar aldı. Biz deprem sonrası sorumluluk anlayışımız gereği üstümüze düşeni yapma adına hemşehrilerimizi Gürün’de mağdur etmeme adına o gün ki ve bugün ki kaymakamımız ile beraber hemşerilerimize devlet millet nerede dedirtmeme adına her türlü gayret ve çabayı son demine kadar elimizden gelen çalışmayı yaptık” dedi.