11 ilde dev operasyon: Çok sayıda tutuklama var! 300 milyon TL...

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta gerçekleştirilen organize suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli 33'ü tutuklandı. Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon TL değerinde 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Aydın'da organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, suç gelirlerini ise sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

AYDIN MERKEZLİ 11 İLDE OPERASYON

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

33 TUTUKLAMA

Şüpheli ve şirketlere ait yaklaşık 300 milyon TL değerinde 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu. Operasyonlarda çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 33’ü tutuklandı. Bir kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.