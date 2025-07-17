Samsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2025 11:45 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 11:50 - Güncelleme:

Samsun, Tekkeköy, Kargo, Uyuşturucu, Emsal, Haber

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kargo ile gönderilen çuvalı takibe alan narkotik polisi, 6 bin 552 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde bir kargo şirketinden gönderilen paketi teslim almaya giden A.K.(26) ve G.B.(27) adlı kadını yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişinin kargodan aldıkları çuval içindeki kolide arama yapan narkotik polisi, 6 bin 552 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. İlgili Haber Devlet hastanesinde skandal! Doktorların imzasını taklit edip, uyuşturucu sattılar

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş