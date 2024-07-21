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11 kilo uyuşturucuyu akünün içinde sakladı, savunması 'pes' dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Uyuşturucu Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da narkotik polisleri akü içinde 11 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinde uyuşturucu olduğunu bilmediklerini öne sürerken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. A. (30) ve M.F.'nin (23) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu şüphelileri takibe aldı.

11 kilo uyuşturucuyu akünün içinde sakladı, savunması 'pes' dedirtti - 1. Resim

Uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheliler araçlarından çıkarttıkları aküyü alıcıya verdiği esnada narkotik polisleri şüphelileri yakaladı. Akünün içerisinden 11 kilo esrar ele geçirildi.

11 kilo uyuşturucuyu akünün içinde sakladı, savunması 'pes' dedirtti - 2. Resim

Her iki şüpheli de ifadesinde “Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorduk, akü değiştirecektik” diye savunma yaptığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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