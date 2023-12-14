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    12 milyon liralık vurgun yapmışlar! Okul senetlerine el koyan çete kıskıvrak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    12 milyon liralık vurgun yapmışlar! Okul senetlerine el koyan çete kıskıvrak
    Operasyon, Çete

    İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi.

    12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

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