12 yıl aradan sonra kritik ziyaret! Erdoğan, Irak'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 12 yıl aradan sonra Irak'a gidiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Erdoğan'ın ziyaretini nisan ayı bitmeden gerçekleştireceğini söyledi.

Diplomatik temaslar için Bağdat'a giden Yıldız, yarın Iraklı yetkililerle görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

KALKINMA YOLU PROJESİ MASADA

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

GÜVENLİK KORİDORU GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" demiş, tarihi girişim için düğmeye basmıştı.

Dün Güler, Fidan ve Kalın MSB'de toplantı yapmış, bugün de 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısını icra etmişti.

Yılmaz'ın açıklamaları da bu gelişmelerin hemen ardından geldi.