Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > 12 yıl aradan sonra kritik ziyaret! Erdoğan, Irak'a gidecek

12 yıl aradan sonra kritik ziyaret! Erdoğan, Irak'a gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
12 yıl aradan sonra kritik ziyaret! Erdoğan, Irak&#039;a gidecek
Irak, Dışişleri, Cumhurbaşkanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 12 yıl aradan sonra Irak'a gidiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Erdoğan'ın ziyaretini nisan ayı bitmeden gerçekleştireceğini söyledi.

Diplomatik temaslar için Bağdat'a giden Yıldız, yarın Iraklı yetkililerle görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

KALKINMA YOLU PROJESİ MASADA 

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

GÜVENLİK KORİDORU GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" demiş, tarihi girişim için düğmeye basmıştı.

Dün Güler, Fidan ve Kalın MSB'de toplantı yapmış, bugün de 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısını icra etmişti.

Yılmaz'ın açıklamaları da bu gelişmelerin hemen ardından geldi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de kriz çıkartmıştı! Para sayma görüntülerinde yer alan 3 kişi ifadeye çağrıldı - Gündemİmamoğlu'nun danışmanı dahil 3 kişi ifade verecekDolandırıcıların seçim tuzağı! "Sandık değişti" linkiyle tuzağa çekiyorlar - GündemDolandırıcıların seçim tuzağı! Gelen mesaja kanmayın5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi - Gündem5 vekile ait dosya TBMM'deKimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - GündemGizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdüOğlunu, "Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş - Gündem"Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" demişÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı - GündemÖnce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavgaSeçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybetti - GündemSeçime günler kala acı haber! CHP'li aday hayatını kaybettiEylem Tok oğlunu kaçırmıştı, baba Bülent Cihantimur'a yasak geldi! İşin ucu fenomenler davasına gitti - GündemEylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı, babaya yasak geldiCHP'de kriz çıkartmıştı! Lütfü Savaş son Hatay anket sonucunu paylaştı: 7.7 puan fark var - Gündem"Arada 7.7 puan fark var"ABD basınından dikkat çeken analiz: Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri ilk! Türk askerinin ayak izi dört bir yanda - GündemOsmanlı'dan beri ilk! Türk askerinin ayak izi dört bir yanda
Sonraki Haber Yükleniyor...