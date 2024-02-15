12 yıl sonra tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya basınında yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a gitmesi, dünya basınında yankı uyandırdı. Erdoğan ve Sisi'nin açıklamalarına yer veren gazeteler, iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere dün özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

12 YIL SONRA TARİHİ ZİYARET

Liderle önce baş başa daha sonra heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. İki lider daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Daha sonra heyetiyle birlikte yurda döndü.

GÖRÜŞME DÜNYA BASININDA: YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Bu ziyaret dünya basınında da kendine geniş bir yer buldu. Katar merkezli Al Jazeera, Mısır'daki zirve için "Yeni bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini doğrulayarak, ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi" denildi.

Times of Israel'de "Kahire'yi ziyaret eden Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası konusunda Mısır'la iş birliği yapacağını söyledi" ifadelerine yer verildi. Bloomberg'de ise ziyarete ilişkin habere; "Erdoğan, Tarihi Kahire Ziyaretiyle Mısır'la İlişkilerini Yeniden Kuruyor" başlığı atıldı.

"İKİ ÜLKE DE İŞ BİRLİĞİNE HAZIR"

Çin merkezli Xinhua ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye savaşının ortasında Mısır'a ziyarette bulundu" başlığı ile ziyareti değerlendirdi.

Yunan basını da görüşmeye geniş yer ayırdı. Kathimerini, "İki bölgesel güç arasındaki bağların yeniden inşasında büyük adım." yorumuyla verdiği haberinde Türkiye'nin, Mısır'a silahlı insansız hava araçları (SİHA) satabileceğini belirtti.

Reuters ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretini "Erdoğan, Türkiye'nin Gazze konusunda Mısır'la iş birliğine hazır olduğunu söyledi" ifadeleriyle gördü.