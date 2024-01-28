15 günlük süreç başladı, F-16 satışında problem yok

ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin resmî bildirimini Kongre’ye yaptı. Senato ve Temsilciler Meclisi söz konusu satışı onayladıklarını beyan etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda Kongre’ye resmî bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye’ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmî tebligatı Kongre’ye gönderdiği belirtildi.

Açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi” denilerek Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansının ilgili sertifikasyonu Kongre’ye ilettiği kaydedildi. Türkiye’ye F-16 satışının NATO’nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara’ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre’den itiraz gelmemesi gerekiyor. Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye’ye F-16’ların satışına onay vereceğini açıkladı. Cardin, Türkiye’ye F-16 satışının İsveç’in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu daha önce belirttiğini hatırlatarak, şimdi bu şartın yerine gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Aynı saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç’in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve mevcut durumda Türkiye’ye F-16’ların satışına onay vereceklerini bildirdi.

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük kanuni süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Bu arada İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi, dün Washington’da ABD makamlarına teslim edildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a yaklaşık 8,6 milyar dolar tutarındaki F-35 savaş uçağı ve ekipmanlarının satışı konusunda Kongre’ye resmî bildirimde bulundu.

LOBİLER HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’nin ABD’den satın almayı planladığı F-16’lara karşı harekete geçen Ermeni, Yunan ve Hindu lobisi “Türkiye’ye savaş uçağına hayır” isimli bir koalisyon kurdu. Söz konusu koalisyon konuyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Kendilerini “Türkiye’ye Savaş Jetlerine Hayır Koalisyonu” tanımlayan grup, Türkiye’ye muhtemel F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili son detayların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini istedi. Lobi kuruluşları Ankara’yı, İsveç’in NATO üyeliğini pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.

F-16 KİTİ NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinde ‘blok 40/50 versiyonu’ F-16’lar bulunuyor. Viper F-16’lar ise son derece yüksek teknolojiye ve kabiliyete sahip. TSK’da mevcut F-16’ları, modernizasyon ile Viper seviyesine çıkarmak istiyor. ABD’den talep edilen kitler gelir gelmez F-16’lara monte edilecek. Bir parça olarak bilinen kit, aslında uçağının bütün donanımlarını kontrol eden paket bir sistem olarak biliniyor.