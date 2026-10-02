1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav merkezi sayısının 160'a çıkarıldığını açıkladı.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek olan sınav 4 Ekim Pazar tarihinde yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

1,5 milyondan fazla aday girecek! KPSS Ön Lisans’ta geri sayım başladı

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü açık tutulacak.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

1,5 milyondan fazla aday girecek! KPSS Ön Lisans’ta geri sayım başladı

SONUÇLARI 30 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

1 MİLYON 593 BİN 198 BAŞVURU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 artırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı." bilgisini verdi.

1,5 milyondan fazla aday girecek! KPSS Ön Lisans’ta geri sayım başladı

KADIN ADAY SAYISI DAHA FAZLA

Sınava başvuran kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olduğunu belirten Ersoy, "Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 1249 aday sınava katılacak." açıklamasını yaptı.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLAR ÜCRETTEN MUAF

Ersoy, sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını aktararak, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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