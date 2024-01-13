15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var

13 Ocak 2024 07:23 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 07:34

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde saat 03.30'da zincirleme bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek taksiye çarptı. Çarpmanın ardından savrulan taksi de önce önündeki taksiye, ardından bariyere çarptı.

TOPLAM 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Soğuk havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 2 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören diğer vatandaşlar, polis itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Araçta sıkışan taksi sürücüsü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde gerçekleşen zincirleme kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

KAZAYI İZLEMEK İSTEDİ, KAZAYA NEDEN OLDU

Bir süre duran trafik kontrollü bir şekilde ilerlemeye başlarken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde seyreden araçlardan biri yavaşlayarak zincirleme kazaya bakmak istedi. O esnada arkasından gelen araç duramayarak yavaşlayan araca çarptı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlamak için trafiği yavaşlatmaya başladı ancak soğuk havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 3 araç daha öndeki araçlara çarptı. Zincirleme kazaya karışan ilk 5 aracı izlemek için yavaşlayan 1 sürücünün sebebiyet verdiği kazada 5 araç daha birbirine girdi.

ÇİFT YÖNLÜ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ AKSATTI

Kaza yapan araçlardan çıkarılan N.B. (56), A.B. (50) ve kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü C.A.(44) olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Çift yönlü zincirleme kazanın gerçekleştiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir süre boyunca duran trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.