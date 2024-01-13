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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce 5 araç birbirine girdi, kazayı izlemek için ters yönde ilerleyen ve yavaşlayan bir araç da farklı bir zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 10 aracın birbirine girdiği 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#039;nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde saat 03.30'da zincirleme bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek taksiye çarptı. Çarpmanın ardından savrulan taksi de önce önündeki taksiye, ardından bariyere çarptı.

    TOPLAM 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Soğuk havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 2 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören diğer vatandaşlar, polis itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Araçta sıkışan taksi sürücüsü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

    Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde gerçekleşen zincirleme kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

    KAZAYI İZLEMEK İSTEDİ, KAZAYA NEDEN OLDU

    Bir süre duran trafik kontrollü bir şekilde ilerlemeye başlarken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde seyreden araçlardan biri yavaşlayarak zincirleme kazaya bakmak istedi. O esnada arkasından gelen araç duramayarak yavaşlayan araca çarptı.

    Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlamak için trafiği yavaşlatmaya başladı ancak soğuk havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 3 araç daha öndeki araçlara çarptı. Zincirleme kazaya karışan ilk 5 aracı izlemek için yavaşlayan 1 sürücünün sebebiyet verdiği kazada 5 araç daha birbirine girdi.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var

    ÇİFT YÖNLÜ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ AKSATTI

    Kaza yapan araçlardan çıkarılan N.B. (56), A.B. (50) ve kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü C.A.(44) olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Çift yönlü zincirleme kazanın gerçekleştiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir süre boyunca duran trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    15 Temmuz Şehitler KöprüsüTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var
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