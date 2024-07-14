15 Temmuz'un yıl dönümünde MİT'ten FETÖ'cülere darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, 8 yıl önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkışan FETÖ'cüleri tek tek yakalamaya devam ediyor. Deniz yolu ile kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 10 kişiyi yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz’un yıl dönümünde deniz yolu ile kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 10 kişiyi yakaladı.

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümünde MİT, 10 FETÖ’cüyü kaçamadan yakaladı. MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyona imza attı.

İzmir’den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ’cüler uzun süredir MİT’in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 10 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla deniz üstünde yakalandı. Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye 10 kişi adli işlemleri yapılmak üzere jandarma birimlerine teslim edildi.

MİT'İN YAKALADIĞI 8 FETÖ'CÜNÜN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda, devlet kurumlarının üst kademelerine gelmiş aralarında kadın da bulunan 8 FETÖ’cünün kimlikleri tespit edildi.

Yakalananlardan biri olan Ö.B., 2020 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK’dan ihraç oldu. Ö.B.’nin dava süreci devam ediyor.

M.K., Eğitim Alay Komutanlığı’nda görevli iken 2020’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan TSK’dan ihraç oldu. 2019 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edilen M.K., 2020’de tahliye edildi. M.K.’nin dava süreci devam ediyor.

Astsubay olan A.K. ise 2017 yılında ihraç oldu. A.K. 108’inci Topçu Alay Komutanlığı’nda görevliydi. A.K.’nin de dava süreci devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli emniyet amiri A.K., 2016 yılında ihraç edildi. Örgüte üye olmaktan dolayı hakkındaki dava devam ediyor.

Askeralma Bölge Dairesi Başkanlığı’nda görevli Subay A.Ç., 2020 yılında TSK’dan ihraç edildi. 2020 yılında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edildi, 2021 yılında tahliye olan A.Ç.’nin davası devam ediyor.

5’inci Komando Alay Komutanlığı’nda Üsteğmen olan H.S., 2018 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edildi. TSK’dan da ihraç edilen H.S. 2023’te tahliye edildi.

Yedikule Göğüs Hastanesi’nde asistan doktor olan K.G., 2022’de ihraç edildi. 2017’de FETÖ’ye üye olmaktan mahkum olan K.G., 2018’de tahliye edildi.

2018’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum olan M.G., 2019’da tahliye oldu ancak dava süreci devam ediyor.