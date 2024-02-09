16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle vurup kaçtı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Şubat 2024 22:55 - Güncelleme: 9 Şubat 2024 23:07 - Güncelleme:

Kayseri, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kayseri'de, 16 yaşındaki bir çocuk tartıştığı iddia edilen kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.