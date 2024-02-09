16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle vurup kaçtı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kayseri'de, 16 yaşındaki bir çocuk tartıştığı iddia edilen kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.
Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.D., bu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.D., ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı