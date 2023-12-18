18-19 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

18 Aralık 2023 18:18 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:20

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara ASKİ su kesintisi 18-19 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 18-19 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Ayaş İlhan Mahallesi içerisinde Su İnşaat dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içme suyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2023 16:40:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 19:00:00

Detay: Gökçek Mahallesi Terminal Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gökçek Mahallesi tamamı.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 19:00:00

Detay: Pursaklar Mimar Sinan mahallesi Şehit Salim Akgül caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı. -Merkez mahallesi bir kısmı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 14:00:00

Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından Ayaş İlçesi Bayat Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu deposunun temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bayat Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2023 17:00:00

Detay: Malıköy mahallesi Kenan Evren caddesi içinde yapılacak olan hat deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Malıköy mahallesi tamamı

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.