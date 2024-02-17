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    1971 yılından beri böylesi görülmedi! Kışın ortasında sıcaklık 30 dereceye dayandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    1971 yılından beri böylesi görülmedi! Kışın ortasında sıcaklık 30 dereceye dayandı
    Hava Durumu, Meteoroloji, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteorolojinin sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ocakta en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile Akçakoca'da yaşandı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı ocak ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ Malkara, Sakarya Geyve, Manisa Akhisar, Balıkesir Dursunbey, Kütahya Simav, Antalya Gazipaşa, Yozgat, Zonguldak, Kastamonu İnebolu, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Bolu, Karabük, Merzifon, Amasya, Sinop Boyabat, Çorum Osmancık, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

    SON 53 YILIN EN SICAK OCAK AYI

    Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti.

    1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

    Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile Akçakoca'da tespit edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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