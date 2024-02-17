1971 yılından beri böylesi görülmedi! Kışın ortasında sıcaklık 30 dereceye dayandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Şubat 2024 22:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 22:18 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Meteorolojinin sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ocakta en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile Akçakoca'da yaşandı.