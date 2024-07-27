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2 gündür haber alınamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 gündür kendisinde haber alınamayan 55 yaşındaki Erdoğan Sipahioğlu evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili otopsi yapılacağı kaydedildi.

Olay, Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 

KOMŞULARI 112’YE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Erdoğan Sipahioğlu'dan 2 haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek kapıyı çaldı. 

2 gündür haber alınamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - 1. Resim

Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri kontrol ettiğinde adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 gündür haber alınamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölüm nedeninin belirlenmesi için Erdoğan Sipahioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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