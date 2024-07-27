Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da metan gazı patlaması meydana geldi! Define arama sırasında yaşanan patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bulgaristan'da havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Bulgaristan'da havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Ankara'da üst üste patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Sincan'da doğalgaz patlamasının ardından bu kez Kalecik'de metan gazı patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DEFİNE ARARKEN METAN GAZI PATLAMASINA YOL AÇTILAR

Edinilen bilgilere göre olay, Kalecik ilçesi Yüzbey Mahallesi'nde bir grup defineci arama yapıyordu. Dağlık alanda 4 kişinin define kazımı sırasında metan gazı patlaması yaşandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlamada B.S. isimli şahıs hayatını kaybederken, T.T., N.Ö. ve C.Ö. ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.