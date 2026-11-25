Tekstil ürünlerine emdirilmiş haldeki yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu maddeyi Türkiye'ye getiren iki İran vatandaşı İstanbul Havalimanı'ndan yakayı ele verdi. Piyasa değeri yaklaşık 80 milyon TL olan uyuşturucu madde, X-ray cihazından geçiş sırasında yakalandı. Narkotik ekiplerince valizlerdeki tekstil ürünleri üzerinde yapılan inceleme sonucu, uyuşturucu maddelerin ürünlere emdirildiği anlaşıldı. 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen yolcuların taşıdığı bavullarda tekstil ürünlerine emdirilmiş halde toplam 20 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olduğu belirlenirken, 2 İranlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda narkotik uygulaması gerçekleştirildi. İran Airtour Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın bagajları, uçağın havalimanına inişinin ardından kontrol edildi. X-ray taramalarında, İran pasaportu taşıyan Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı iki bagajda şüpheli yoğunluk tespit edildi.

2 İranlı havalimanında yakayı ele verdi: Türkiye'de satacaklardı, değeri 80 milyon TL

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EMDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen Hanieh Honarvar Rahmani'nin taşıdığı valizlerde, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. İlk incelemede maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi.

2 İranlı havalimanında yakayı ele verdi: Türkiye'de satacaklardı, değeri 80 milyon TL

Endüstriyel terazide yapılan tartımda, tekstil ürünlerine emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

2 İranlı havalimanında yakayı ele verdi: Türkiye'de satacaklardı, değeri 80 milyon TL

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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