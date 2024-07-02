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2 kadın 2 dram! Göz göre göre ölüme gittiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 kadın 2 dram! Göz göre göre ölüme gittiler
Kadın Cinayetleri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da eşi tarafından katledilen öğretmen Hatice Çelik’in öldürülmeden önce şiddet gördüğü için karakola başvurup kocası hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Elâzığ’da ise eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Yüsra Binnaz Çimtay, sosyal medya hesabından ‘Yaşama sevincimi kaybettim’ gibi paylaşımlarla yaşadığı zorluğu dile getirmiş.

'Durdurulamayan vahşet' kadın cinayetlerine her gün yenileri eklenirken hepsinin arkasından ise farklı bir dram çıkıyor. Son olarak Adana ve Elâzığ’da yaşanan iki farklı katliamda ortaya çıkan detaylar kadınların adeta göz göre göre ölüme gittiğini ortaya koydu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde uzman çavuş Gökhan Çelik, kıskançlık kavgasında öğretmen eşi Hatice Çelik’i beylik tabancası ile katletti. Cinayetten 14 gün önce yaşanan o olay ise vahşetin adım adım geldiğini gözler önüne serdi. Bir çocuk annesi Hatice Çelik’in 14 Haziran tarihinde Mardin’de eşiyle yaşadığı tartışma sırasında şiddet gördüğü için darp raporuyla karakola başvurup eşi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Çelik, ifadesinde 13 Haziran’da da ‘ölüm’ tehdidi aldığını, eşinin silahı olduğunu, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğu için şikâyetçi olduğunu belirtmiş. Uzman çavuş Gökhan Çelik’in, cinayetten önce eşini dövdüğü için gözaltına alındığı karakoldaki pes dedirten ifadesinde ise “Beni darbeden, bana tehdit ve hakarette bulunan Hatice Çelik’ten şikâyetçiyim” dediği öğrenildi.

ADIM ADIM VAHŞET

Elâzığ’da ise 22 Haziran Cumartesi günü eski eşi E.E.K. tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen Yüsra Binnaz Çimtay’dan geriye sosyal medyada “En son neyinizi kaybettiniz” sorusuna “Yaşama sevincimi” cevabını verdiği paylaşımı kaldı.

Bir çocuk annesi kadının belirli tarihlerde paylaştığı gönderilerden “Allah’ım sabır ver bana”, “Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamamak”, “Bize ne oldu bütün insanlar hepimize soruyorum, bize ne oldu” ve “Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir” ifadeleriyle ile yaşadığı zorluğu dile getirmiş.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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