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Asitli saldırıya uğrayan kadın 15 yaşındayken kabusu yaşadı! Yıllar sonra yaptığıyla takdir topluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
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Asitli saldırıya uğrayan kadın 15 yaşındayken kabusu yaşadı! Yıllar sonra yaptığıyla takdir topluyor

Dünya Haberleri  / Daily Mail

Nurun Nahar Begüm, kendisiyle ilişki yaşamak isteyen bir kişiyi reddettiği için 15 yaşındayken asitli saldırıya uğradı. Hayatının kabusunu yaşayan kadın yıllar sonra yaşadıklarını paylaştı.

Bangladeşli Nurun Nahar Begüm adlı bir kadın 1995 yılında korkunç bir olay yaşadı. Kendisiyle ilişki yaşamayı reddettiği bir kişi, gece vakti eve girip üzerine asit attı. 

8 AY HASTANEDE YATTI, 5 OPERASYON GEÇİRDİ

15 yaşındayken kabusu yaşayan kadın olayı “Asit olduğunu fark etmemiştim. Komşum evime geldi ve yüzümün siyaha döndüğünü söyledi. Çok fazla acı çekiyordum ve 8 ay hastanede yattım, yüzümden 5 ameliyat geçirdim” sözleriyle paylaştı.

Asitli saldırıya uğrayan kadın 15 yaşındayken kabusu yaşadı! Yıllar sonra yaptığıyla takdir topluyor - 1. Resim

“HAYATIMA SON VERMEK İSTEDİ”

Şimdilerde 40 yaşında olan Nurun Nahar Begüm, iyileşme aşamasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak zor günler geçirdiğinin altını çizdi. Yıllar sonra röportaj veren kadın, “Saldırgan, bildiğim kadarıyla hayatıma son vermek istiyordu. Ama ona izin vermeyeceğim. Buradayım. Hayattayım. Ben bununla büyüdüm ve her şeye rağmen hayallerimi gerçekleştirdim” diyerek başına gelen acı olayın kendisini yıldırmadığını belirtti. 

ZORBALIĞA UĞRADI

Çevresindekiler tarafından zorbalığa uğradığını belirten Begüm, şunları söyledi:

“O zamanlar Bangladeş'in küçük bir köyünde yaşıyordum ve topluma yeniden entegre olmak zorlayıcıydı. İnsanlar size bakıyor, arkanızdan konuşuyor ya da sokakta size alçakça hakaretler yağdırıyorlar. Saldırıdan sonra, komşularım da dahil olmak üzere farklı kesimlerden insanlar, aileme yük olacağımı düşünerek beni ihmal ettiler. Çirkin görünümümle dalga geçerlerdi. Bu durum beni zaman zaman depresif ve incinmiş hissettirirdi.”

Asitli saldırıya uğrayan kadın 15 yaşındayken kabusu yaşadı! Yıllar sonra yaptığıyla takdir topluyor - 2. Resim

KURDUĞU DERNEKLE MAĞDURLARA YARDIM ELİ UZATIYOR

Saldırıdan yaklaşık beş yıl sonra, her gün yeni asit saldırısı mağdurlarının haberlerini okumaya başladığını söyleyen Nurun Nahar Begüm, mağdurlara bir mektup yazıp gönderdiğini belirtti. Yüzlerce kişiden geri dönüş aldığını söyleyen isim, 2007'de ActionAid Bangladesh'in desteğiyle ‘Asitten Kurtulanlar Ağı'nı kurdu. 

Benzer durumu yaşayanlara destek veren Nurun Bahar Begüm, hayatta kalanlar için elinden geleni yapıyor, “Bu benim motivasyonum ve umudum” diyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Daily Mail
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