Kocaeli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bazı cadde, sokak ve otoparkları su bastı. Balıkesir'in Havran ilçesinde ise asfalt zemin çöktü. Oluşan derin çukura park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet devrilirken ekipler seferber oldu.

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Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış, bazı kentlerimizde hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken, bazı yollar adeta göle döndü. Açık otoparkları da su bastı. Park halindeki araçların bulunduğu alanlar suyla kaplandı. Yaşanan su baskınları cep telefonu kameralarına yansıdı.

2 kentimizi sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar çöken asfalt çukuruna düştü

KAYA PARÇALARI YOLA SÜRÜKLENDİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde ise şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.

2 kentimizi sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar çöken asfalt çukuruna düştü

ASFALT ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ÇUKURA GÖMÜLDÜ

Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi. Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.

2 kentimizi sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar çöken asfalt çukuruna düştü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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